Аллахшукюр Пашазаде встретился с лидером джафаритской общины Турции

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде за ифтаром встретился с лидером джафаритской общины Турции Салахеддином Озгюндюзом и рядом других членов общины.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде за ифтаром встретился с лидером джафаритской общины Турции Салахеддином Озгюндюзом и рядом других членов общины.

Об этом Report сообщили в УМК.

Председатель УМК выразил представителям общины благодарность за братское отношение к Азербайджану, в частности, за моральную поддержку, оказанную в период 44-дневной Отечественной войны.

Шейх уль-ислам поинтересовался деятельностью джафаритской общины Турции, а также подробно рассказал об армянском вандализме и уроне, нанесенном армянами культурно-историческому наследию Азербайджана на освобожденных от оккупации землях, проводимых восстановительно-реконструкционных работах, в частности, о работах по разминированию.

Кроме того, председатель УМК проинформировал лидера джафаритской общины Турции о реалиях в связи с Лачынской дорогой.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе визит делегации джафаритской общины в Азербайджан.