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Аллахшукюр Пашазаде: В Иране около 40 млн азербайджанцев являются пленниками режима

Аллахшукюр Пашазаде: В Иране около 40 млн азербайджанцев являются пленниками режима Мы осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Сегодня представители всех религий в нашей стране выразили свои соболезнования. Это демонстрирует наличие толерантности и национального единства в Азербайджане.
Религия
30 января 2023 г. 16:35
Аллахшукюр Пашазаде: В Иране около 40 млн азербайджанцев являются пленниками режима

Мы осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Сегодня представители всех религий в нашей стране выразили свои соболезнования. Это демонстрирует наличие толерантности и национального единства в Азербайджане.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде подчеркнул, что в Иране проживает около 40 млн азербайджанцев, которые являются пленниками режима: "Мы привезли шехида из Ирана, который считали братским. Теперь мы знаем, что они не наши братья, они – братья Армении. Как заявил президент Ильхам Алиев, случившееся событие – это теракт. Вопрос должен быть тщательно расследован, и мир должен узнать правду".

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Версия на английском языке Allahshukur Pashazada: About 40 million Azerbaijanis are prisoners of Persian regime in Iran
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: “İranda 40 milyona yaxın azərbaycanlı fars rejiminin əlində əsirdir”

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