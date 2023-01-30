Аллахшукюр Пашазаде: В Иране около 40 млн азербайджанцев являются пленниками режима

Мы осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Сегодня представители всех религий в нашей стране выразили свои соболезнования. Это демонстрирует наличие толерантности и национального единства в Азербайджане.

Мы осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Сегодня представители всех религий в нашей стране выразили свои соболезнования. Это демонстрирует наличие толерантности и национального единства в Азербайджане.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде подчеркнул, что в Иране проживает около 40 млн азербайджанцев, которые являются пленниками режима: "Мы привезли шехида из Ирана, который считали братским. Теперь мы знаем, что они не наши братья, они – братья Армении. Как заявил президент Ильхам Алиев, случившееся событие – это теракт. Вопрос должен быть тщательно расследован, и мир должен узнать правду".