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Аллахшукюр Пашазаде: Нападение на наше посольство в Лондоне являются неуважением к народу

Аллахшукюр Пашазаде: Нападение на наше посольство в Лондоне являются неуважением к народу "Сегодня вместе со мной в день Ашуры кровь сдают представители других религий. Это свидетельствует о том, что в Азербайджане нет религиозной дискриминации".
Религия
8 августа 2022 г. 12:07
Аллахшукюр Пашазаде: Нападение на наше посольство в Лондоне являются неуважением к народу

"Группа лиц, именующих себя религиозными людьми, совершила акт вандализма в отношении посольства Азербайджана в Лондоне. Это неуважение к нашему народу".

Как сообщает Report, об этом этом журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

"Оскорбление флага Азербайджана равносильно оскорблению народа. Представители религиозных конфессий, которые находятся сегодня со мной на акции по сдаче донорской крови, позвонили мне ночью и выразили свое беспокойство произошедшим. Управление по делам религии Турции заявило, что оно выступает на стороне азербайджанского народа. Я также говорил с религиозными лидерами тюркоязычных стран. В телефонных разговорах они также поддержали нас. Мы направили заявления в посольства. Верю, что виновные понесут наказание", - сказал Пашазаде.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Səfirliyimizə qarşı vandalizm hərəkətləri xalqa qarşı hörmətsizlikdir"

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