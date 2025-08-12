О нас

Аллахшукюр Пашазаде: Проявления ксенофобии и последствия ИИ представляют угрозу всему человечеству

Аллахшукюр Пашазаде: Проявления ксенофобии и последствия ИИ представляют угрозу всему человечеству Проявления ксенофобии, представляющие угрозу международной стабильности, и последствия искусственного интеллекта являются одними из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед человечеством.
Религия
12 августа 2025 г. 13:04
Аллахшукюр Пашазаде: Проявления ксенофобии и последствия ИИ представляют угрозу всему человечеству

Проявления ксенофобии, представляющие угрозу международной стабильности, и последствия искусственного интеллекта являются одними из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед человечеством.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на Межконфессиональном форуме G20 в Кейптауне.

Он заявил, что призывы к ненависти, разжигающие этническую, религиозную и расовую дискриминацию, попытки столкновения цивилизаций, стремительное вооружение и реальная ядерная угроза являются величайшими угрозами для всего человечества.

Пашазаде также отметил, что Азербайджан, как страна, отличающаяся толерантностью и мультикультурализмом, играет ведущую роль в диалоге между религиями и цивилизациями на глобальном уровне:

"Сегодня Азербайджанское государство осуществляет мирные строительные работы и проекты по возвращению населения на освобожденных от оккупации территории, устраняет последствия экоцида и урбицида, прилагает усилия для обеспечения мира и прогресса в регионе".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: Ksenofobiya təzahürləri, süni intellektin fəsadları bütün bəşəriyyət üçün təhlükədir

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi