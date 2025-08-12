Аллахшукюр Пашазаде: Проявления ксенофобии и последствия ИИ представляют угрозу всему человечеству

Проявления ксенофобии, представляющие угрозу международной стабильности, и последствия искусственного интеллекта являются одними из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед человечеством.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на Межконфессиональном форуме G20 в Кейптауне.

Он заявил, что призывы к ненависти, разжигающие этническую, религиозную и расовую дискриминацию, попытки столкновения цивилизаций, стремительное вооружение и реальная ядерная угроза являются величайшими угрозами для всего человечества.

Пашазаде также отметил, что Азербайджан, как страна, отличающаяся толерантностью и мультикультурализмом, играет ведущую роль в диалоге между религиями и цивилизациями на глобальном уровне:

"Сегодня Азербайджанское государство осуществляет мирные строительные работы и проекты по возвращению населения на освобожденных от оккупации территории, устраняет последствия экоцида и урбицида, прилагает усилия для обеспечения мира и прогресса в регионе".