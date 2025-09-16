Аллахшукюр Пашазаде призвал к защите святынь и религиозных атрибутов от вандализма и террора

В современном мире из-за идеологического влияния ненависти участились случаи оскорбления священных ценностей и атрибутов религий, а также злоупотребления религией в политических целях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на специальной сессии Астанинского съезда и Альянса цивилизаций ООН по защите религиозных объектов.

Пашазаде решительно осудил любые проявления радикализма и ксенофобии под прикрытием свободы слова и религии, особенно акты террора и вандализма против священных мест, ценностей и атрибутов религий, образцов культурного наследия и памятников.

"Мы призываем к прекращению кровавых столкновений, приводящих к гибели невинных людей во всех горячих точках мира, особенно на Ближнем Востоке и в Газе, к прекращению огня, к предотвращению уничтожения материального и духовного наследия, религиозных объектов, к прекращению бесчисленных миграционных трагедий, и выступаем за мирное разрешение проблем в соответствии с международным правом и резолюциями ООН", - сказал он.

Председатель УМК подчеркнул, что Азербайджан восстановил свою международно признанную территориальную целостность и суверенитет именно в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности.

"Сегодня Азербайджанское государство восстанавливает и строит заново разрушенные, оскверненные в результате актов вандализма образцы нашего национального, религиозно-духовного наследия на освобожденных от оккупации территориях, оставаясь верным своим мультикультурным традициям, восстанавливает памятники всех религий - мечети и храмы. Мы всегда ощущали поддержку Альянса цивилизаций ООН в нашей работе по восстановлению и защите религиозно-духовного наследия на территориях, подвергшихся культурному геноциду, и за это мы безмерно благодарны", - сказал он.