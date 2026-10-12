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    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межрелигиозном форуме G20

    Религия
    • 12 октября, 2026
    • 15:37
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межрелигиозном форуме G20

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межрелигиозном форуме G20.

    Как сообщили Report в УМК, с этой целью глава управления 13 октября отправится с визитом в США.

    Пашазаде был приглашен на мероприятие президентом Ассоциации Межрелигиозного форума G20 Колем Дурхамом.

    Отмечается, что форум пройдет 15-17 октября в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити под темой "Устойчивая надежда - общее будущее". Запланированы участие Пашазаде в форуме и его встречи с официальными лицами в рамках мероприятия.

    Напомним, что Межрелигиозный форум, проводимый накануне саммитов G20, - авторитетная постоянно действующая глобальная межрелигиозная платформа. Глава УМК был участником мероприятий форума в Болонье, на Бали, в Пуне и Кейптауне.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК) Большая двадцатка (G20)
    Allahşükür Paşazadə G20 Dinlərarası Forumunda iştirak edəcək
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