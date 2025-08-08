Аллахшукюр Пашазаде примет участие в Межрелигиозном форуме G20

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 10 августа отправится в Кейптаун, столицу Южной Африки, для участия в Межрелигиозном форуме G20.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба УМК.

Отмечено, что Межрелигиозный форум, проводимый в преддверии саммитов G20, является авторитетной постоянно действующей глобальной межрелигиозной платформой. Шейхульислам А.Пашазаде, который был участником мероприятий Межрелигиозного форума G20 в Болонье, Бали и Пуне, был приглашен на очередное мероприятие в Южно-Африканской Республике президентом Межрелигиозного форума G20 Колом Дурхамом.

Тема Кейптаунского форума, который пройдет с 10 по 14 августа, - "Вера в действии". Председатель УМК Шейхульислам А.Пашазаде, который выступит на открытии пленарного заседания форума, также примет участие в различных культурных программах в рамках мероприятия, запланированы встречи с участниками форума и официальными лицами.

Азербайджан на Межрелигиозном форуме G20 также будут представлять депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, а также исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов.