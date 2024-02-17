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Аллахшукюр Пашазаде примет участие в конференции религиозных лидеров в Эр-Рияде

Аллахшукюр Пашазаде примет участие в конференции религиозных лидеров в Эр-Рияде
Религия
17 февраля 2024 г. 13:16
Аллахшукюр Пашазаде примет участие в конференции религиозных лидеров в Эр-Рияде

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде примет участие в панельной дискуссии религиозных лидеров в Саудовской Аравии.

Как сообщили Report в управлении, с этой целью 19-21 февраля Пашазаде будет находиться в поездке в Эр-Рияде.

Панельная дискуссия высокого уровня на тему "Наведение мостов в медиа и стратегическое партнерство для укрепления мира и разнообразия" организована Центром международного диалога KAICIID.

Пашазаде выступит на открытии мероприятия в качестве члена Совета директоров KAICIID.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Səudiyyə Ərəbistanına gedir

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