Аллахшукюр Пашазаде примет участие в конференции религиозных лидеров в Эр-Рияде

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде примет участие в панельной дискуссии религиозных лидеров в Саудовской Аравии.
Как сообщили Report в управлении, с этой целью 19-21 февраля Пашазаде будет находиться в поездке в Эр-Рияде.
Панельная дискуссия высокого уровня на тему "Наведение мостов в медиа и стратегическое партнерство для укрепления мира и разнообразия" организована Центром международного диалога KAICIID.
Пашазаде выступит на открытии мероприятия в качестве члена Совета директоров KAICIID.