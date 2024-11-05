Аллахшукюр Пашазаде предложил создать постоянный Консультативный совет религиозных лидеров

11:54

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде предложил создать в рамках Климатического саммита ООН (COP) постоянно действующий Консультативный совет религиозных лидеров.

Как сообщает Report, с таким предложением он выступил во вторник на Глобальном саммите религиозных лидеров "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29 в Баку.

Глава УМК подчеркнул, что одной из важных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках COP29, является инициатива глобального прекращения огня. Он призвал всех религиозных лидеров поддержать данную инициативу ради спасения и будущего мира.

"Мы также предлагаем создать постоянный Консультативный совет религиозных лидеров в рамках COP. Совет в период между сессиями СОР может осуществлять эффективные проекты, имеющие общественное значение, проводить просветительские мероприятия на тему религии и экологической этики, готовить соответствующую литературу".