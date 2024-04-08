Аллахшукюр Пашазаде поздравил мусульман с праздником Рамазан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил всех мусульман с праздником Рамазан.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил всех мусульман с праздником Рамазан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

В поздравлении отмечается, что в праздничные дни рекомендуется посещать родственников и близких, проявлять милосердие к сиротам и нуждающимся, совершать другие благие дела.

А.Пашазаде напомнил, что согласно фетве Совета казиев, сумма закят аль-фитра должна составлять 10-15 манатов на человека.

Отмечается, что праздничный намаз по случаю окончания месяца Рамазан пройдет во всех мечетях Азербайджана.