О нас

Аллахшукюр Пашазаде поздравил мусульман с праздником Рамазан

Аллахшукюр Пашазаде поздравил мусульман с праздником Рамазан Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил всех мусульман с праздником Рамазан.
Религия
8 апреля 2024 г. 14:39
Аллахшукюр Пашазаде поздравил мусульман с праздником Рамазан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил всех мусульман с праздником Рамазан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

В поздравлении отмечается, что в праздничные дни рекомендуется посещать родственников и близких, проявлять милосердие к сиротам и нуждающимся, совершать другие благие дела.

А.Пашазаде напомнил, что согласно фетве Совета казиев, сумма закят аль-фитра должна составлять 10-15 манатов на человека.

Отмечается, что праздничный намаз по случаю окончания месяца Рамазан пройдет во всех мечетях Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə müsəlmanları Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib

Экслюзивные новости

Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi