Аллахшукюр Пашазаде обратился с Патриарху Кириллу с просьбой построить мечеть в Москве

Москва. 30 января. REPORT.AZ/ Находящийся в России с визитом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде встретился со Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает российское бюро Report, на встрече в Свято-Даниловом монастыре шейхульислам коснулся взаимных отношений, и, обратившись к Патриарху, назвал его братом.

Он отметил, что благодаря Патриарху Кириллу болезненный для Азербайджана нагорно-карабахский конфликт не перешел в религиозный конфликт: "В этом деле Ваша роль неоспорима. За это я благодарю Вас от своего имени и от имени народа Азербайджана. Я верю, что вы сделаете все возможное для решения этой проблемы", - сказал А.Пашазаде.

Шейхульислам также обратился к патриарху Кириллу с просьбой о строительстве в Москве мечети для азербайджанцев: "Я обращаюсь к Вам, как к брату, и прошу выделить место для строительства в Москве мечети для азербайджанцев. Это станет импульсом для развития наших отношений".

Встреча продолжается. По завершении встречи будет сделано заявление для СМИ.

Игбал Рустамов