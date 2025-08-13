Председатель УМК обсудил в Кейптауне вашингтонские соглашения и межрелигиозное сотрудничество с комиссаром США

12:12 Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде обсудил с комиссаром Комиссии США по международной религиозной свободе Мохамедом Эльсануси вашингтонские соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках Межрелигиозного форума, состоявшегося накануне саммита "Большой двадцатки" в Кейптауне (ЮАР).

Председатель УМК подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в достижении этих соглашений, а Эльсануси отметил активную роль Азербайджана в сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества в мире.

В ходе переговоров стороны также обсудили визит религиозных конфессий Азербайджана в США и перспективы взаимодействия с Комиссией по религиозной свободе.

В рамках форума председатель УМК также встретился с председателем правления Дохинского международного центра по межрелигиозному диалогу Ибрагимом Салехом аль-Наими, советником генерального секретаря Совета старейшин мусульман (ССМ) Адамой Дьенгом и советником генерального секретаря ССМ Мохаммедом Бахром, а также с узбекской делегацией.