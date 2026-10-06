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    Аллахшукюр Пашазаде обсудил религиозные и межгосударственные связи с вице-президентом Казахстана

    Религия
    • 06 октября, 2026
    • 20:33
    Аллахшукюр Пашазаде обсудил религиозные и межгосударственные связи с вице-президентом Казахстана

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках визита в Казахстан встретился с вице-президентом этой страны Ерланом Кариным.

    Как сообщили Report в УМК, на встрече было отмечено. что двусторонние отношения, выстроенные на фундаменте дружбы и братства, проверены временем и обстоятельствами.

    Пашазаде подчеркнул, что наша страна является примером религиозной толерантности и межконфессионального диалога. Он отметил, что в рамках председательства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества (ОИС) планируется проведение саммита религиозных лидеров, в котором ожидается участие ряда глав государств и официальных лиц.

    По его словам, в мероприятии, которое состоится накануне заседания ОИС при соорганизаторстве Совета мусульманских старейшин, в качестве почетного гостя примет участие Имам Аль-Азхара Аш-Шарифа Шейх Ахмед ат-Тайиб. Глава УМК пригласил Е. Карина на саммит. Вице-премьер принял приглашение.

    Шейх-уль-ислам также выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Отметим, что председатель УМК находится с визитом в Казахстане для участия в XXIV сессии Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Аллахшукюр Пашазаде обсудил религиозные и межгосударственные связи с вице-президентом Казахстана
    Аллахшукюр Пашазаде обсудил религиозные и межгосударственные связи с вице-президентом Казахстана

    Аллахшукюр Пашазаде Ерлан Карин Управление мусульман Кавказа (УМК) Азербайджано-казахстанские отношения
    Фото
    Allahşükür Paşazadə Qazaxıstanın Vitse-prezidenti ilə dini və dövlətlərarası əlaqələri müzakirə edib
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