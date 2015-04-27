​Аллахшукюр Пашазаде: Некоторые страны финансируют религиозный радикализм

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан - толерантная страна. Мы здесь совместно проживаем с представителями всех религий. Вместе проводим различные мероприятия, участвуем на официальных государственных церемониях".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Хаджи Аллахшукюр Пашазаде на встрече с делегацией во главе с экс-руководителем Совета еврейских институтов Франции (CRIF) Ришаром Праскье.

Председатель УМК отметил, что в Азербайджане нет религиозной розни: "Это недопустимо и с точки зрения нашей государственной политики. Несмотря на то, что за пределами Азербайджана существуют такие силы, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела нашей страны, оказывать давление на нас, мы вовремя смогли пресечь их деятельность. Всегда пресекались попытки тех сил, которые, прикрываясь маской религии, сеяли в Азербайджане религиозную рознь. До сих пор в мире существуют такие страны, которые не могут вести борьбу против религиозного радикализма и неприязни, а некоторые склонны к радикализму и их финансируют определенные страны".