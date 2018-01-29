Аллахшукюр Пашазаде: Мы призываем всех мусульман сплотиться во имя решения карабахского конфликта

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан является частью исламского мира. Негативные процессы и тендиции, происходящие в мусульманских странах, вызывают обеспокоенность и у нас".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом на проходящей в Стамбуле международной конференции "Иерусалим: Город, где снизошло откровение", заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что государство и народ Азербайджана заинтересованы в устранении подобных нежелательных явлений, в воцарении мира и стабильности в мусульманских странах: "Азербайджан является сторонником решения вопроса Восточного Иерусалими между двумя странами, исходя из того, что это – столица Палестины. Наша страна вносит большой вклад в исламскую солидарность. Наглядным тому подтверждением является объявление в Азербайджане прошлого года Годом исламской солидарности. Мы являемся сторонником любви и перемирия в мусульманском мире. Наша страна продолжит оказывать Палестине гуманитарную помощь и моральное содействие".

Напомнив слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "Иерусалим для нас "красная черта" и он всегда будет принадлежать мусульманам", A.Пашазаде назвал весьма похвальным столь чуткое отношение братской страны к происходящему в мусульманском мире: "Мы благодарны правительству Турции, справедливо вставшему на защиту мусульман. Проблема Иерусалима – священного места всех религий и первой киблы мусульман, заботит каждого мусульманина и весь исламский мир. Иерусалим является вратами, ключом к перемирию, мы должны решить эту проблему в условиях единства и равенства".

В своем выступлении А.Пашазаде затронул и нагорно-карабахский конфликт: "Это – один из крупных очагов конфликта, и поныне ожидающих своего решения. Мы наблюдаем политику двойных стандартов со стороны Европы и стран Запада по отношению к событиям в мусульманских странах. О какой же справедливости может идти речь?! Азербайджанская земля принадлежит народу Азербайджана, мы призываем мусульман всего мира сплотиться во имя решения нагорно-карабахского конфликта".

Вюсаля Аббасова