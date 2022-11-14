Аллахшукюр Пашазаде: Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования главе Управления по делам религий Турции Али Эрбашу.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования главе Управления по делам религий Турции Али Эрбашу.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Мы глубоко потрясены и опечалены известием о гибели и ранении людей в результате предательского террористического акта, совершенного в центре турецкого города Стамбул. Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях. Как всегда мы рядом с Турцией. От имени мусульман Азербайджана, Кавказа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам лично и всему турецкому народу, семьям и близким погибших в результате теракта, прошу Всевышнего об упокоении душ погибших, желаю исцеления раненым".