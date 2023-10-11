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Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан восстанавливает на освобожденных территориях разрушенные мечети, церкви и храмы

Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан восстанавливает на освобожденных территориях разрушенные мечети, церкви и храмы Азербайджан благодарен Казахстану за поддержку в восстановительных работах на освобожденных территориях.
Религия
11 октября 2023 г. 08:06
Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан восстанавливает на освобожденных территориях разрушенные мечети, церкви и храмы

Азербайджан благодарен Казахстану за поддержку в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Как сообщает из казахстанской столицы корреспондент Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде заявил на XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

"В настоящее время, после восстановления своей территориальной целостности на основе Устава ООН и четырех известных резолюций Совбеза ООН, Азербайджан восстанавливает на освобожденных от оккупации территориях разрушенные объекты своего культурного и духовного наследия, в том числе, подвергнутые вандализму мечети, церкви и храмы. Мы благодарны всем странам, оказывающим Азербайджану помощь и поддержку в восстановительных работах, в проектах реконструкции, разминировании. Мы выражаем глубокую благодарность, в частности, братскому Казахстану за преподнесенный в дар Центр развития творчества имени Курмангазы, построенный в городе Физули", - заявил Аллахшукюр Пашазаде.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках своего визита в нашу страну этот Центр посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Этот Центр является для нас чрезвычайно ценным подарком от наших братьев",- отметил председатель УМК.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağıdılmış məscid, kilsə və məbədləri bərpa edir

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