Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процесса
- 04 декабря, 2025
- 20:00
Армянская церковь и армянская диаспора изо всех сил ведут деструктивную пропаганду, пытаясь сорвать усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время приема президента и основателя Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера и возглавляемой им делегации.
"В то время как политическое руководство Азербайджана и Армении прилагает усилия к установлению мира в атмосфере конструктивного сотрудничества, армянская церковь и армянская диаспора изо всех сил ведут разрушительную пропаганду, чтобы сорвать этот процесс", - заявил А.Пашазаде.
Он напомнил, что духовная миссия религиозных лидеров перед Всевышним - служение миру.