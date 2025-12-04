Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 04 декабря, 2025
    • 20:00
    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процесса

    Армянская церковь и армянская диаспора изо всех сил ведут деструктивную пропаганду, пытаясь сорвать усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время приема президента и основателя Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера и возглавляемой им делегации.

    "В то время как политическое руководство Азербайджана и Армении прилагает усилия к установлению мира в атмосфере конструктивного сотрудничества, армянская церковь и армянская диаспора изо всех сил ведут разрушительную пропаганду, чтобы сорвать этот процесс", - заявил А.Пашазаде.

    Он напомнил, что духовная миссия религиозных лидеров перед Всевышним - служение миру.

