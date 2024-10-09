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АИТ и Университет Бригама Янга подписали меморандум о сотрудничестве

АИТ и Университет Бригама Янга подписали меморандум о сотрудничестве Азербайджанский институт теологии (АИТ) и Университет Бригама Янга (США) подписали меморандум о сотрудничестве.
Религия
9 октября 2024 г. 11:38
АИТ и Университет Бригама Янга подписали меморандум о сотрудничестве

Азербайджанский институт теологии (АИТ) и Университет Бригама Янга (США) подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Документ подписали председатель Государственного комитета Рамин Мамедов и декан Университета Бригама Янга - Скотт Миллер.

Меморандум предусматривает проведение взаимовыгодных научных исследований между факультетами и кафедрами двух вузов, реализацию совместных проектов, продвигающих идеи мультикультурализма.

Также планируется организация мероприятий для информирования преподавателей и студентов об истории и культуре обеих стран, осуществление взаимных академических визитов, обмен опытом в сфере изучения религий и иностранных языков.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Institute of Theology, Brigham Young University sign memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке Фотоİlahiyyat İnstitutu ilə ABŞ-nin Briqam Yanq Universiteti arasında memorandum imzalanıb

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