АИТ и Университет Бригама Янга подписали меморандум о сотрудничестве

Азербайджанский институт теологии (АИТ) и Университет Бригама Янга (США) подписали меморандум о сотрудничестве.
Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.
Документ подписали председатель Государственного комитета Рамин Мамедов и декан Университета Бригама Янга - Скотт Миллер.
Меморандум предусматривает проведение взаимовыгодных научных исследований между факультетами и кафедрами двух вузов, реализацию совместных проектов, продвигающих идеи мультикультурализма.
Также планируется организация мероприятий для информирования преподавателей и студентов об истории и культуре обеих стран, осуществление взаимных академических визитов, обмен опытом в сфере изучения религий и иностранных языков.