Адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане

В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам 19 августа, в день Ашуры, пройдет акция по сдаче крови.
Report представляет список пунктов, где можно будет сдать кровь.
Адреса Центрального банка крови и его отделений:
Центральный Банк Крови
Улица Фейзуллы Гасымзаде, 65
Тел: 907
+994 12 440 65 86
+994 12 440 78 50
+99412 441 66 52
Сумгайытское региональное отделение: пр. М.Гусейнзаде. Больница скорой медицинской помощи - 1-й корпус, 1-й этаж.
Тел: 018 655 67 60
+99 470 726 45 49
Губинское региональное отделение: Губинский банк крови. Ул. Фатали хана, 10. Здание медицинского колледжа.
Тел: 02 333 5-38-01
+99 450 478 6477
Ширванское региональное отделение: пр. Гейдара Алиева,16. Центральная больница города Ширван.
Тел: 021 215 00 29
+99 450 390 94 33
Лянкяранское региональное отделение: город Лянкяран, ул. Низами, 67. Лянкяранская центральная больница.
Тел: 02 525 4-09-75
+99 450 315 54 72
Шекинское региональное отделение: г. Шеки, ул. М.А.Расулзаде, 164.
Тел: 024 244 25 90
+99 455 537 60 15
Мингячевирское региональное отделение: ул. 20 Января, корпус "С" Мингячевирской центральной городской больницы.
Тел: 024 274 38 70
+99 450 550 66 60
Гянджинское региональное отделение: г. Гянджа. ул. С.Гаджиева, 2.
Тел: 252 08 45
+994 55 643 45 41
Бардинское региональное отделение: ул. Н.Нариманова, 2
Тел: 020 205 02 90
+994 51 362 36 36
Mесяц Мухаррам по календарю Хиджры начался 10 августа. Ашура придется на 19 августа.