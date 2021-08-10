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Адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане

Адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам 19 августа, в день Ашуры, пройдет акция по сдаче крови.
Религия
10 августа 2021 г. 14:45
Адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане

В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам 19 августа, в день Ашуры, пройдет акция по сдаче крови.

Report представляет список пунктов, где можно будет сдать кровь.

Адреса Центрального банка крови и его отделений:

Центральный Банк Крови

Улица Фейзуллы Гасымзаде, 65

Тел: 907

+994 12 440 65 86

+994 12 440 78 50

+99412 441 66 52

Сумгайытское региональное отделение: пр. М.Гусейнзаде. Больница скорой медицинской помощи - 1-й корпус, 1-й этаж.

Тел: 018 655 67 60

+99 470 726 45 49

Губинское региональное отделение: Губинский банк крови. Ул. Фатали хана, 10. Здание медицинского колледжа.

Тел: 02 333 5-38-01

+99 450 478 6477

Ширванское региональное отделение: пр. Гейдара Алиева,16. Центральная больница города Ширван.

Тел: 021 215 00 29

+99 450 390 94 33

Лянкяранское региональное отделение: город Лянкяран, ул. Низами, 67. Лянкяранская центральная больница.

Тел: 02 525 4-09-75

+99 450 315 54 72

Шекинское региональное отделение: г. Шеки, ул. М.А.Расулзаде, 164.

Тел: 024 244 25 90

+99 455 537 60 15

Мингячевирское региональное отделение: ул. 20 Января, корпус "С" Мингячевирской центральной городской больницы.

Тел: 024 274 38 70

+99 450 550 66 60

Гянджинское региональное отделение: г. Гянджа. ул. С.Гаджиева, 2.

Тел: 252 08 45

+994 55 643 45 41

Бардинское региональное отделение: ул. Н.Нариманова, 2

Тел: 020 205 02 90

+994 51 362 36 36

Mесяц Мухаррам по календарю Хиджры начался 10 августа. Ашура придется на 19 августа.

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Версия на азербайджанском языке Aşura günü qan veriləcək məntəqələrin ünvanları açıqlanıb

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