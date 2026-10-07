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    Абдулла аль-Зайд: Межкультурный диалог необходим для мирного сосуществования

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 09:50
    Абдулла аль-Зайд: Межкультурный диалог необходим для мирного сосуществования

    Межрелигиозный и межкультурный диалог необходим для преодоления разногласий между народами, укрепления взаимного уважения и мирного сосуществования.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил заместитель генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахман Абдулла аль-Зайд на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По словам аль-Зайда, религии в своей основе не призывают к войнам или жестоким действиям, а случаи использования религии для оправдания насилия связаны с неправильной интерпретацией и ее использованием не в мирных целях.

    Он отметил, что религии призывают людей к нравственной ответственности, уважению сакральных ценностей и толерантности.

    "Мы всегда должны понимать это многообразие. Оно должно использоваться и направляться в дальнейшей работе по укреплению нашего сотрудничества", - сказал аль-Зайд.

    По его словам, Всемирная исламская лига в рамках своей глобальной миссии реализует моральные, цивилизационные и культурные инициативы, уделяя особое внимание продвижению диалога между различными религиями и культурами.

    "Культура - это то, что позволяет предотвратить все возможные проблемы, касающиеся развития, и решать проблемы на основе мира и консенсуса", - отметил он.

    Всемирная исламская лига Съезд лидеров мировых и традиционных религий Казахстан
    Abdulla əl-Zayd: Mədəniyyətlərarası dialoq dinc yanaşı yaşamaq üçün zəruridir
    Abdullah Al-Zaid: Interfaith and intercultural dialogue essential for peaceful coexistence
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