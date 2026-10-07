Абдулла аль-Зайд: Межкультурный диалог необходим для мирного сосуществования

Межрелигиозный и межкультурный диалог необходим для преодоления разногласий между народами, укрепления взаимного уважения и мирного сосуществования.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил заместитель генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахман Абдулла аль-Зайд на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По словам аль-Зайда, религии в своей основе не призывают к войнам или жестоким действиям, а случаи использования религии для оправдания насилия связаны с неправильной интерпретацией и ее использованием не в мирных целях.

Он отметил, что религии призывают людей к нравственной ответственности, уважению сакральных ценностей и толерантности.

"Мы всегда должны понимать это многообразие. Оно должно использоваться и направляться в дальнейшей работе по укреплению нашего сотрудничества", - сказал аль-Зайд.

По его словам, Всемирная исламская лига в рамках своей глобальной миссии реализует моральные, цивилизационные и культурные инициативы, уделяя особое внимание продвижению диалога между различными религиями и культурами.

"Культура - это то, что позволяет предотвратить все возможные проблемы, касающиеся развития, и решать проблемы на основе мира и консенсуса", - отметил он.