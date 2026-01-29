Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завод Azermirror будет производить 900 тыс. кв. м зеркальных листов в год

    Промышленность
    • 29 января, 2026
    • 10:48
    Завод Azermirror будет производить 900 тыс. кв. м зеркальных листов в год

    Завод компании Azermirror в Сумгайытского промышленном парке будет ежегодно производить 900 тыс. кв. метров зеркального листа.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом рассказали журналистам в ходе организованного по следам президента медиатура на предприятие.

    В 2023 году Azermirror получила статус резидента Сумгайытского промпарка. Компания построила на территории парка завод по производству зеркальных листов, который занимает площадь в 1 гектар. Здесь постоянной работой обеспечены 30 человек.

    На заводе будет производиться 900 тысяч квадратных метров зеркальных листов в год. Производимая на предприятии продукция, наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, также предназначена и для экспорта. Инвестиционная стоимость проекта, реализованного на основе китайских технологий, составляет 6,13 млн манатов.

    Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на создание предприятия льготный кредит в размере 1,5 млн манатов. Azermirror воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму 600 тыс. манатов.

    Напомним, что президент Ильхам Алиев 27 января принял участие в церемонии открытия завода Azermirror в Сумгайытском промышленном парке.

    Azermirror зеркальные листы медиатур
