Завод Azermirror будет производить 900 тыс. кв. м зеркальных листов в год

Завод компании Azermirror в Сумгайытского промышленном парке будет ежегодно производить 900 тыс. кв. метров зеркального листа.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом рассказали журналистам в ходе организованного по следам президента медиатура на предприятие.

В 2023 году Azermirror получила статус резидента Сумгайытского промпарка. Компания построила на территории парка завод по производству зеркальных листов, который занимает площадь в 1 гектар. Здесь постоянной работой обеспечены 30 человек.

На заводе будет производиться 900 тысяч квадратных метров зеркальных листов в год. Производимая на предприятии продукция, наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, также предназначена и для экспорта. Инвестиционная стоимость проекта, реализованного на основе китайских технологий, составляет 6,13 млн манатов.

Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на создание предприятия льготный кредит в размере 1,5 млн манатов. Azermirror воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму 600 тыс. манатов.

Напомним, что президент Ильхам Алиев 27 января принял участие в церемонии открытия завода Azermirror в Сумгайытском промышленном парке.