Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое

Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 13 тыс. 269,6 тонн сливочного масла, что на 4,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

По состоянию на 1 июля в стране образовался запас сливочного масла в размере 153,2 тонны, что в 3,1 раза больше в годовом сравнении.

Напомним, что за минувшие 6 месяцев в Азербайджане было изготовлено продовольственных товаров на сумму 2 млрд 628,5 млн манатов, что на 12% больше, чем годом ранее.