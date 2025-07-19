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Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое

Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое
Промышленность
19 июля 2025 г. 11:10
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились втрое

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 13 тыс. 269,6 тонн сливочного масла, что на 4,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

По состоянию на 1 июля в стране образовался запас сливочного масла в размере 153,2 тонны, что в 3,1 раза больше в годовом сравнении.

Напомним, что за минувшие 6 месяцев в Азербайджане было изготовлено продовольственных товаров на сумму 2 млрд 628,5 млн манатов, что на 12% больше, чем годом ранее.

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