Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза
Промышленность
- 13 сентября, 2025
- 16:01
В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 17 886,4 тонны сливочного масла, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
По состоянию на 1 сентября в стране сформированы запасы сливочного масла в размере 202 тонны, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее.
За отчетный период в Азербайджане были произведены продовольственные товары на сумму 3 млрд 408,9 млн манатов, что на 10,8% больше, чем годом ранее.
Последние новости
16:11
Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 годФинансы
16:07
В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного ЗангезураФинансы
16:01
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 разаПромышленность
15:58
Фото
Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные перспективы на 2026 годФинансы
15:50
Спецпосланник США провел переговоры с главой МИД АфганистанаДругие страны
15:47
Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"Наука и образование
15:35
Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите в ДохеДругие страны
15:30
Трамп назвал условие для введения санкций против РоссииДругие страны
15:15