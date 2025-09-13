Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

    Промышленность
    • 13 сентября, 2025
    • 16:01
    Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

    В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 17 886,4 тонны сливочного масла, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    По состоянию на 1 сентября в стране сформированы запасы сливочного масла в размере 202 тонны, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее.

    За отчетный период в Азербайджане были произведены продовольственные товары на сумму 3 млрд 408,9 млн манатов, что на 10,8% больше, чем годом ранее.

    сливочное масло запасы экспорт импорт
    Azərbaycanda kərə yağı ehtiyatı 4 dəfə artıb

    Последние новости

    16:11

    Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год

    Финансы
    16:07

    В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    16:01

    Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

    Промышленность
    15:58
    Фото

    Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные перспективы на 2026 год

    Финансы
    15:50

    Спецпосланник США провел переговоры с главой МИД Афганистана

    Другие страны
    15:47

    Первый урок нового учебного года в школах будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"

    Наука и образование
    15:35

    Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите в Дохе

    Другие страны
    15:30

    Трамп назвал условие для введения санкций против России

    Другие страны
    15:15

    СМИ: ЕС готовит "креативный" способ передать Украине миллиарды евро замороженных росактивов

    Другие
    Лента новостей