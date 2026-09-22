Закир Ибрагимов: К 2030 году годовой оборот AzerGold достигнет 1 млрд манатов

К 2030 году ЗАО AzerGold намерено довести годовой оборот до 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном "Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы".

Он отметил, что в текущем году AzerGold начал работу на одном из крупнейших золоторудных месторождений Кавказа - месторождении "Сёюдлю" (Зод):

"В этом же году AzerGold получил статус оператора нерудных месторождений. За 10 лет AzerGold превратился из золотодобывающей компании в диверсифицированную и интегрированную национальную горнодобывающую компанию, охватывающую промышленные геологическую разведку, руды цветных и черных металлов, промышленные взрывчатые вещества и нерудный сектор. На предстоящем этапе, чтобы превратить AzerGold в государственную компанию с годовым оборотом в 1 млрд манатов к 2030 году, приоритет будет отдан финансированию стратегических проектов за счет внутренних доходов и заемных средств, а также частных инвестиций. Наша главная цель - превратить AzerGold в одну из крупнейших компаний в ненефтяной отрасли Азербайджана по объему выручки и численности персонала".