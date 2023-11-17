Японские компании выходят из тайваньских морских ветроэнергетических проектов

Нефтеперерабатывающий завод Eneos Holdings Inc. заявил на прошлой неделе, что может выйти из проекта Yunlin Offshore Wind Project в Тайваньском проливе после того, как региональная коммунальная компания Shikoku Electric Power Co. решила выйти из того же п

Нефтеперерабатывающий завод Eneos Holdings Inc. заявил на прошлой неделе, что может выйти из проекта Yunlin Offshore Wind Project в Тайваньском проливе после того, как региональная коммунальная компания Shikoku Electric Power Co. решила выйти из того же проекта из-за задержек, угрожающих его прибыльности.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, компания-производитель электроэнергии Jera Co. объявила в июне о завершении продажи своей доли в Formosa 3, еще одном тайваньском морском ветроэнергетическом проекте.

"Выход компаний указывает на то, что привлекательность тайваньских морских ветропарков уменьшается, что может повлиять на доверие инвесторов к этому сектору", - сказал Чэньюань Дяо, управляющий консультант по исследованиям в области энергетики и возобновляемых источников энергии в Wood Mackenzie Ltd.

"Тайваньские ветряные электростанции являются частью плана по увеличению доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, до 20% к 2025 году с 8% в прошлом году. К тому времени компания планирует получить 5,7 гигаватт морской ветровой мощности по сравнению с 2,1 гигаватт сейчас. Остров также стремится увеличить использование природного газа, сократить использование угля и отказаться от атомной энергетики, но отстает от графика достижения своих целей", - отметил он.