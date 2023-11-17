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Японские компании выходят из тайваньских морских ветроэнергетических проектов

Японские компании выходят из тайваньских морских ветроэнергетических проектов Нефтеперерабатывающий завод Eneos Holdings Inc. заявил на прошлой неделе, что может выйти из проекта Yunlin Offshore Wind Project в Тайваньском проливе после того, как региональная коммунальная компания Shikoku Electric Power Co. решила выйти из того же п
Промышленность
17 ноября 2023 г. 08:05
Японские компании выходят из тайваньских морских ветроэнергетических проектов

Нефтеперерабатывающий завод Eneos Holdings Inc. заявил на прошлой неделе, что может выйти из проекта Yunlin Offshore Wind Project в Тайваньском проливе после того, как региональная коммунальная компания Shikoku Electric Power Co. решила выйти из того же проекта из-за задержек, угрожающих его прибыльности.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, компания-производитель электроэнергии Jera Co. объявила в июне о завершении продажи своей доли в Formosa 3, еще одном тайваньском морском ветроэнергетическом проекте.

"Выход компаний указывает на то, что привлекательность тайваньских морских ветропарков уменьшается, что может повлиять на доверие инвесторов к этому сектору", - сказал Чэньюань Дяо, управляющий консультант по исследованиям в области энергетики и возобновляемых источников энергии в Wood Mackenzie Ltd.

"Тайваньские ветряные электростанции являются частью плана по увеличению доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, до 20% к 2025 году с 8% в прошлом году. К тому времени компания планирует получить 5,7 гигаватт морской ветровой мощности по сравнению с 2,1 гигаватт сейчас. Остров также стремится увеличить использование природного газа, сократить использование угля и отказаться от атомной энергетики, но отстает от графика достижения своих целей", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya şirkətləri sənaye böhranını dərinləşdirərək Tayvanda dəniz külək enerjisi layihələrindən çıxırlar

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