​Японская компания презентовала проект подводного города "Ocean Spiral"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Строительная компания из Страны восходящего солнца Shimizu Corp. представила план проекта по созданию удивительного подводного города.

Как передает Report, ''Ocean Spiral'' (океанская спираль) будет представлять собой научно-исследовательскую и жилую станцию, длина которой составит около 15 километров, а диаметр – 500 метров.

Верхняя часть спиралевидной конструкции будет находиться у поверхности воды, а нижняя – зарываться в морское дно.

По предварительным прогнозам, этот проект обойдется японцам в 26 млн долларов. На постройку ''Ocean Spiral'' уйдет 5 лет, однако специалистам для начала предстоит определиться с технологиями, которые лягут в основу данного проекта. Пока он находится в зачаточном состоянии.

Этот неординарный и многообещающий проект уже получил положительные отклики со стороны ряда исследовательских компаний и японских государственных учреждений. По словам проектировщиков, с помощью этой научно-исследовательской станции они хотят лучше изучить способы добычи энергоресурсов с морского дна.

''Океанская спираль'', помимо всего прочего, будет также включать в себя гостиницы, квартиры и торговые площади, которые смогут разместить до 5000 человек.

''Это всего лишь проект нашей компании, но мы стремимся к тому, чтобы скорее разработать технологии, которые позволили бы нам построить под водой пригодную для жизни конструкцию'', - говорит представитель Shimizu Corp.