О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония до конца года разработает план отказа от бензиновых машин

Япония до конца года разработает план отказа от бензиновых машин К середине 2030-х годов новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе
Промышленность
4 декабря 2020 г. 10:05
Япония до конца года разработает план отказа от бензиновых машин

Правительство Японии намерено до конца года разработать программу мер, направленных на прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей к середине 2030-х годов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года", - сказал он. По словам министра, это необходимо для выполнения правительственной задачи прекратить к 2050 году выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов, вызывающих потепление климата. "Внедрение электромобилей - кардинальный элемент выполнения этого плана", - сказал глава японского экономического ведомства.

Согласно планам его министерства, к середине 2030-х годов новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе. На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей. Они присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили пока производятся в Японии в ограниченном количестве.

Nissan Motor сейчас продает электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. В 2021 году компания начнет серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке. Также свой первый электромобиль недавно представила Honda Motor.

У ведущего японского автоконцерна Toyota Motor в текущем модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mitrai, однако эта модель практически не пользуется спросом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Japan may phase out petrol, diesel cars by mid-2030s

Новости партнеров

Самое важное

Сегодня в Азербайджане почтят память шехидов
Сегодня в Азербайджане почтят память шехидов
4 декабря 2020 г. 00:00
Президент Азербайджана: Наибольшие удары пандемия нанесла по самым бедным странам
Президент Азербайджана: Наибольшие удары пандемия нанесла по самым бедным странам
3 декабря 2020 г. 18:55
ГА ООН проводит спецсессию по борьбе с COVID-19
ГА ООН проводит спецсессию по борьбе с COVID-19
3 декабря 2020 г. 18:21
В Баку создадут мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы
В Баку создадут мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы
3 декабря 2020 г. 15:27
Обнародовано число погибших в Отечественной войне военнослужащих ВС Азербайджана
Обнародовано число погибших в Отечественной войне военнослужащих ВС Азербайджана
3 декабря 2020 г. 15:00
Глава МИД: Договоренности по Карабаху послужат миру и стабильности на Южном Кавказе
Глава МИД: Договоренности по Карабаху послужат миру и стабильности на Южном Кавказе
3 декабря 2020 г. 14:29
День Победы в Азербайджане будет отмечаться ежегодно 8 ноября
День Победы в Азербайджане будет отмечаться ежегодно 8 ноября
3 декабря 2020 г. 13:57
Видеокадры из сел Лачинского района
Видеокадры из сел Лачинского района
3 декабря 2020 г. 13:01
Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции
Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции
3 декабря 2020 г. 12:03
Служба госбезопасности привлекла к ответственности наемника-террориста
Служба госбезопасности привлекла к ответственности наемника-террориста
2 декабря 2020 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi