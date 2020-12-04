Япония до конца года разработает план отказа от бензиновых машин

К середине 2030-х годов новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе

Правительство Японии намерено до конца года разработать программу мер, направленных на прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей к середине 2030-х годов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года", - сказал он. По словам министра, это необходимо для выполнения правительственной задачи прекратить к 2050 году выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов, вызывающих потепление климата. "Внедрение электромобилей - кардинальный элемент выполнения этого плана", - сказал глава японского экономического ведомства.

Согласно планам его министерства, к середине 2030-х годов новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе. На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей. Они присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили пока производятся в Японии в ограниченном количестве.

Nissan Motor сейчас продает электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. В 2021 году компания начнет серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке. Также свой первый электромобиль недавно представила Honda Motor.

У ведущего японского автоконцерна Toyota Motor в текущем модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mitrai, однако эта модель практически не пользуется спросом.