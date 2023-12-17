Ведущие производители электромобилей КНР намерены построить заводы в Мексике

Три ведущих китайских производителя электромобилей BYD, MG и Chery намерены построить заводы в Мексике с целью создания крупного автоцентра к югу от США.

Три ведущих китайских производителя электромобилей BYD, MG и Chery намерены построить заводы в Мексике с целью создания крупного автоцентра к югу от США.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times, по данным которой автопроизводители ведут переговоры с мексиканскими официальными лицами о выборе площадок под сооружение предприятий.

"Интерес китайских компаний к мексиканскому рынку вырос в геометрической прогрессии," - приводит издание слова Франсиско Баутисты из EY Latin America, которая работает с китайскими компаниями, стремящимися разместить производство в Мексике.

MG, принадлежащая автомобильному гиганту SAIC, планирует построить завод стоимостью $1,5-2 млрд, а BYD намеревается вложить в проект на первом этапе сотни млн долларов, сообщил газете эксперт, осведомленный о ходе переговоров.

США соперничают с Китаем за превосходство в производстве электромобилей и ввели строгие ограничения, чтобы исключить электрокары, аккумуляторы, другие компоненты и ресурсы, производимые китайскими компаниями, из своей цепочки поставок посредством принятия закона о снижении инфляции.

Американская администрация обеспокоена тем, что китайские автопроизводители смогут обойти эти меры, производя в Мексике технологически продвинутые модели, реализуя их по более конкурентоспособным ценам, говорится в статье.

Закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в США.