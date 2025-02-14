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В январе промпроизводство в Нахчыване выросло более чем на 4%

В январе промпроизводство в Нахчыване выросло более чем на 4% В январе 2025 года в Нахчыванской АР была произведена промышленная продукция на 37 млн 797 тыс. 400 манатов, что на 4,5% больше показателя за соответствующий период 2024 года.
Промышленность
14 февраля 2025 г. 11:39
В январе промпроизводство в Нахчыване выросло более чем на 4%

В январе 2025 года в Нахчыванской АР была произведена промышленная продукция на 37 млн 797 тыс. 400 манатов, что на 4,5% больше показателя за соответствующий период 2024 года.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

29 млн 62 тыс. 600 манатов или 76,9% промышленной продукции пришлось на товары, а 8 млн 734 тыс. 800 манатов или 23,1% - на услуги.

0,2% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 73,2% - в обрабатывающем секторе, 25,7% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

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