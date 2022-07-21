В Сумгайытском химпромпарке построят еще один завод по производству стеклотары

Существует спрос на стеклотару, произведенную в Азербайджане, Грузии, Румынии, Болгарии.

Существует спрос на стеклотару, произведенную в Азербайджане, Грузии, Румынии, Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщил директор предприятия "Glassica" Ибрагим Гасанов, открытие которого состоялось накануне при участии президента Ильхама Алиева в Сумгайытском химическом промышленном парке.

По его словам, на предприятии, фундамент которого был заложен главой государства 18 января 2021 года, с общей инвестиционной стоимостью более 20 млн манатов, в течение года будет производиться 90 млн единиц различного вида продукции цветной стеклотары: “Продукция, которая будет производиться на предприятии, не только полностью удовлетворит внутренний спрос, но и будет экспортироваться. На предприятии постоянной работой будут обеспечены 160 человек. Проектирование и оснащение предприятия передовыми технологиями осуществлено германской компанией HORN Glass Industries AG".

И.Гасанов добавил, что в ближайшее время планируется строительство нового завода в рамках второго этапа: “Планируется ежегодное производство 120 млн бутылок. Наша цель - полностью удовлетворить местный рынок".