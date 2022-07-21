О нас

В Сумгайытском химпромпарке построят еще один завод по производству стеклотары

В Сумгайытском химпромпарке построят еще один завод по производству стеклотары Существует спрос на стеклотару, произведенную в Азербайджане, Грузии, Румынии, Болгарии.
Промышленность
21 июля 2022 г. 14:45
В Сумгайытском химпромпарке построят еще один завод по производству стеклотары

Существует спрос на стеклотару, произведенную в Азербайджане, Грузии, Румынии, Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщил директор предприятия "Glassica" Ибрагим Гасанов, открытие которого состоялось накануне при участии президента Ильхама Алиева в Сумгайытском химическом промышленном парке.

По его словам, на предприятии, фундамент которого был заложен главой государства 18 января 2021 года, с общей инвестиционной стоимостью более 20 млн манатов, в течение года будет производиться 90 млн единиц различного вида продукции цветной стеклотары: “Продукция, которая будет производиться на предприятии, не только полностью удовлетворит внутренний спрос, но и будет экспортироваться. На предприятии постоянной работой будут обеспечены 160 человек. Проектирование и оснащение предприятия передовыми технологиями осуществлено германской компанией HORN Glass Industries AG".

И.Гасанов добавил, что в ближайшее время планируется строительство нового завода в рамках второго этапа: “Планируется ежегодное производство 120 млн бутылок. Наша цель - полностью удовлетворить местный рынок".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt Kimya Sənaye Parkında daha bir şüşə tara zavodu inşa ediləcək

Самое читаемое

Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Психолог о последствиях посттравматического синдрома у ветеранов
Психолог о последствиях посттравматического синдрома у ветеранов
14 июля 2022 г. 17:39
Около 20 банков Китая не видят рисков из-за пропажи вкладов на $6 млрд
Около 20 банков Китая не видят рисков из-за пропажи вкладов на $6 млрд
15 июля 2022 г. 06:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi