В Сумгайытском химико-промышленном парке произведено продукции на 2 млрд манатов

За 10 лет деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" его территория увеличилась в 3,5 раза и достигла 584 гектаров.

За 10 лет деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" его территория увеличилась в 3,5 раза и достигла 584 гектаров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, статус резидента предоставлен 25 субъектам предпринимательства, общая стоимость инвестиционных проектов которых превышает 5,4 млрд манатов, 17 из них действуют. Они инвестировали 5,1 млрд манатов и обеспечили постоянной работой 5 700 человек.

За отчетный период резиденты парка реализовали продукции на 4,4 млрд манатов, из которых 1,5 млрд манатов или около 34% приходится на экспорт.

Производство в парке особенно ускорилось в 2021 году. Так, до конца прошлого года здесь было произведено продукции на 2,5 млрд манатов, а только за 11 месяцев этого года - на 1,9 млрд манатов. Кроме того, если в 2011-2020 годах было экспортировано продукции на 764 млн манатов, то за 11 месяцев 2021 года экспорт составил 764 млн манатов.