О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сумгайытском химико-промышленном парке произведено продукции на 2 млрд манатов

В Сумгайытском химико-промышленном парке произведено продукции на 2 млрд манатов За 10 лет деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" его территория увеличилась в 3,5 раза и достигла 584 гектаров.
Промышленность
21 декабря 2021 г. 18:05
В Сумгайытском химико-промышленном парке произведено продукции на 2 млрд манатов

За 10 лет деятельности ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" его территория увеличилась в 3,5 раза и достигла 584 гектаров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, статус резидента предоставлен 25 субъектам предпринимательства, общая стоимость инвестиционных проектов которых превышает 5,4 млрд манатов, 17 из них действуют. Они инвестировали 5,1 млрд манатов и обеспечили постоянной работой 5 700 человек.

За отчетный период резиденты парка реализовали продукции на 4,4 млрд манатов, из которых 1,5 млрд манатов или около 34% приходится на экспорт.

Производство в парке особенно ускорилось в 2021 году. Так, до конца прошлого года здесь было произведено продукции на 2,5 млрд манатов, а только за 11 месяцев этого года - на 1,9 млрд манатов. Кроме того, если в 2011-2020 годах было экспортировано продукции на 764 млн манатов, то за 11 месяцев 2021 года экспорт составил 764 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı"nda 2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
15 декабря 2021 г. 03:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi