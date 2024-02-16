В Сумгайытском химическом промпарке запустят производство электробусов

В Сумгайытском химическом промышленном парке планируется запустить производство электробусов.

В Сумгайытском химическом промышленном парке планируется запустить производство электробусов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон при Минэкономики Сеймур Адыгезалов.

По его словам, агентство реализует проекты "зеленой энергии" в соответствии со стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Производство электробусов поспособствует сокращению выбросов углекислого газа в стране, а также трансферу альтернативных технологий в Азербайджан, сказал он.