В рамках модернизации "Азерикимъя" ожидается подписание двух крупных контрактов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках реконструкции и модернизации ПО "Азерикимъя" 5 ноября ожидается подписание двух крупных контрактов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов.

По его словам, первый EPC-контракт (проектирование, закупки и строительство) будет подписан между "Азерикимъя" и компанией Technip.

"Второй контракт "Азерикимъя" подпишет с альянсом компаний SOCAR-KBR/KBR. В рамках данного контракта альянс будет оказывать услуги по управлению и консалтингу", - сказал представитель SOCAR.