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    В рамках модернизации "Азерикимъя" ожидается подписание двух крупных контрактов

    Об этом заявил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках реконструкции и модернизации ПО "Азерикимъя" 5 ноября ожидается подписание двух крупных контрактов.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов.

    По его словам, первый EPC-контракт (проектирование, закупки и строительство) будет подписан между "Азерикимъя" и компанией Technip.

    "Второй контракт "Азерикимъя" подпишет с альянсом компаний SOCAR-KBR/KBR. В рамках данного контракта альянс будет оказывать услуги по управлению и консалтингу", - сказал представитель SOCAR.

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