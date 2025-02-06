В промзоны Азербайджана инвестируют еще 1 млрд манатов

На следующем этапе развития промышленных зон Азербайджана в них планируется инвестировать более 1 млрд манатов.

На следующем этапе развития промышленных зон Азербайджана в них планируется инвестировать более 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов.

По его словам, дополнительные инвестиции позволят создать более 8 000 постоянных рабочих мест.

"В 2024 году в промышленных зонах начали работу 10 новых предприятий, вложившие в экономику 48,6 млн манатов и создавшие 389 рабочих мест. В основном они занимаются производством строительных материалов, обуви, железнодорожного оборудования и электротехнической продукции", - сказал Адыгезалов.

По его словам, на данный момент резидентами промышленных зон являются 152 предприятия с общим инвестиционным портфелем в 7,9 млрд манатов.

"Предприниматели инвестировали в промзоны 6,9 млрд манатов, функционируют 84 предприятия, создано более 10 700 рабочих мест", - добавил он.