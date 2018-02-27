В Petkim назначен новый заместитель генерального директора

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), создана новая должность заместителя генерального директора по цифровизации и технологиям.

Как передает Report, об этом Petkim Holding сообщил на Платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu – KAP).

По данным, на эту должность назначен руководитель по стратегии и развитию бизнеса Мурад Абдуллаев.

В конце прошлого года генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов сообщал, что с 2018 года начнутся инвестиции в цифровизацию.