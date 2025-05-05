В Минэкономики рассматривают вопрос о расширении территории Пираллахинского промпарка

В Минэкономики рассматривают вопрос о расширении территории Пираллахинского промпарка

Агентство по развитию экономических зон при Минэкономики планирует расширить территорию подведомственного ему Пираллахинского промышленного парка.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на международной конференции в Баку, посвященной азербайджанской фармацевтической промышленности.

По его словам, территория промпарка уже полностью заполнена резидентами, в этой связи вопрос о его расширении находится в повестке.

"Пираллахинский промышленный парк был создан на территории 30 гектаров распоряжением президента страны от 14 сентября 2016 года и специализируется на производстве фармацевтической продукции. Промпарк оснащен необходимой инфраструктурой для предпринимательской деятельности и обладает всеми возможностями для производства конкурентоспособной продукции, оказания услуг и создания перерабатывающих предприятий. Здесь резидентство получили 7 субъектов предпринимательства с инвестиционной стоимостью проектов более 120 млн манатов. Предприниматели вложили более 45 млн манатов инвестиций, создали около 160 постоянных рабочих мест, произвели продукцию на сумму 64,5 миллиона манатов", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что начало деятельности зарегистрированных в Пираллахинском промышленном парке резидентов в полную силу будет стимулировать развитие фармацевтической промышленности в стране.