В Минэкономики обсудили перспективы развития Алятской свободной экономической зоны

В Минэкономики обсудили перспективы развития Алятской свободной экономической зоны и разработку дорожной карты по деятельности специальной рабочей группы по экономической зоне.

В Минэкономики обсудили перспективы развития Алятской свободной экономической зоны и разработку дорожной карты по деятельности специальной рабочей группы по экономической зоне.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Обсуждения состоялись в рамках первого заседания рабочей группы по экономической зоне. В заседании приняли участие исполняющий обязанности министра экономики, руководитель рабочей группы Микаил Джаббаров, председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров и представители соответствующих государственных структур.

На заседании была представлена информация о реформах, проводимых в стране для диверсификации ненефтяной экономики, благоприятной бизнес-среде и мерах по привлечению инвестиций.