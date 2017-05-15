В Китае подписан договор по проекту SOCAR GPC

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Пекине Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), Национальная нефтяная корпорация Китая (CNPC) и компания Technip подписали договор по предварительному детальному проектированию газоперерабатывающего завода и полиэтиленового нефтехимического комплекса в рамках проекта SOCAR GPC по строительству газоперерабатывающего и полимерного завода в Гарадагском районе г. Баку.

Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках стартовавшего вчера международного форума “Один пояс – один путь”.

Контракт призван регулировать услуги HQC (дочерняя компания CNPC) и Technip Italy по детальному проектированию для проекта SOCAR GPC. На церемонии подписания приняли участие президенты SOCAR и CNPC.

HQC и Technip Italy с сегодняшнего дня начнут оказывать услуги по договору.