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    В Китае подписан договор по проекту SOCAR GPC

    С сегодняшнего дня компании начнут оказывать услуги по договору

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Пекине Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), Национальная нефтяная корпорация Китая (CNPC) и компания Technip подписали договор по предварительному детальному проектированию газоперерабатывающего завода и полиэтиленового нефтехимического комплекса в рамках проекта SOCAR GPC по строительству газоперерабатывающего и полимерного завода в Гарадагском районе г. Баку.

    Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках стартовавшего вчера международного форума “Один пояс – один путь”.

    Контракт призван регулировать услуги HQC (дочерняя компания CNPC) и Technip Italy по детальному проектированию для проекта SOCAR GPC. На церемонии подписания приняли участие президенты SOCAR и CNPC.

    HQC и Technip Italy с сегодняшнего дня начнут оказывать услуги по договору. 

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