В Китае обнаружили запасы золота стоимостью около 83 млрд долларов

В китайской провинции Хунань обнаружено сверхкрупное месторождение золота.

В китайской провинции Хунань обнаружено сверхкрупное месторождение золота.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщило Геологическое управление провинции.

Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил с запасами в 300 тонн золота на глубине 2 тыс. м под месторождением Ваньгу в уезде Пинцзян.

Запасы драгметала на участке, расположенные на глубине 3 тыс. м, оцениваются более чем в 1 тыс. тонн или 600 млрд юаней (около 83 млрд долларов) в стоимостном выражении.

Эксперт по разведке руды Чэнь Жулинь сообщил о том, что на многих пробуренных кернах горных пород было обнаружено видимое золото. Тонна руды на глубине 2 тыс. м содержала максимум 138 граммов золота.

На месторождении Ваньгу использовались новые технологии разведки руды, такие как 3D-геологическое моделирование.