В Гусарском районе будут собирать тракторы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Заготовка и снабжение продовольственными товарами" с целью расширения экспортных возможностей и улучшения инвестиционной среды организовало визиты в Венгрию, Германию, Украину, Россию, Беларусь, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, провело обсуждения с представителями дипломатических корпусов Южной Кореи, Японии, Беларуси, Турции, Венгрии и других стран.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления организации Абульфат Годжаев.

По его словам, уже подписан меморандум о совместном сотрудничестве по строительству тепличного комплекса в поселке Зиря за счет средств итальянских инвесторов: "В результате создано совместное предприятие по строительству современных теплиц на территории площадью 21 гектар, в ближайшие месяцы начнется их строительство. В уставном капитале совместного предприятия акционерному обществу принадлежит 51%, итальянской стороне - 49%. Азербайджанская сторона, в свою очередь, взяла на себя выполнение таких обязательств как выделение земельного участка, прокладку коммуникационных линий, получение документа о поощрении инвестиций".

Кроме того, А.Годжаев отметил, что согласно контракту, подписанному с китайской корпорацией YTO и ООО Aqrofun, в Гусарском районе будет собираться 800 средних тракторов в год. Стоимость проекта составляет 10 млн долларов.