В Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент завода по производству изоляционных материалов

Сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале Министерства экономики состоялась церемония закладки фундамента завода по производству изоляционных материалов российской компании ПЕНОПЛЭКС СПб.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие замминистра экономики Ниязи Сафаров и его российский коллега Азер Талыбов, а также другие официальные лица.

Отмечено, что российская компания с головным офисом в Санкт-Петербурге действует с 1998 года. Это крупный российский производитель тепло- и гидроизоляционных материалов, а также строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров. Восемь заводов компании действуют в России, один в Казахстане и один в Узбекистане.

Компания откроет 11-й завод в Азербайджане на территории в 7 гектаров. В него будет вложено 6,6 млн манатов. Основными рынками сбыта продукции станут Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан и Россия.

Официальные лица Азербайджана и России также ознакомились с ходом строительства заложенного в этом году в промышленном квартале совместного завода "Азермаш" и "Группы ГАЗ" по производству коммерческих и автомобилей специального назначения. Инвестиционная стоимость завода составляет 14 млн манатов. Ожидается, что завод будет выпускать 1 000 автомобилей Gazel, Gazel Business и Gazel Next в год.