​В Гаджигабуле заложили фундамент нового завода

Церемония закладки фундамента завода по производству автобусов и грузовых автомобилей ООО "Азермаш" прошла сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Рза Рахмани.

В проекте стоимостью 10 млн евро ОАО "Азермаш" принадлежит 25%, ООО Kartal Az - 75%. На начальном этапе будет выделено 6 млн евро, на втором - 4 млн евро.

Производственная мощность завода составит 500 автобусов и грузовиков в год. Эта цифра постепенно достигнет 1000.

Территория промышленного предприятия охватывает 5 га. Здесь вначале будет обеспечено занятостью 100 человек, затем число работников увеличится до 200.

Технологическое оборудование будет завезено из Швеции, Турции и Германии. Стоимость одного автобуса составит 135-200 тыс. евро, грузовика - 70–90 тыс. евро. Продукция завода будет экспортироваться в основном в страны СНГ, Центральной Азии, Иран и Пакистан.

Двусторонние встречи между представителями Ирана и Азербайджана проходят в Гаджигабульском промышленном квартале.