В промпарки в Карабахе и Восточном Зангезуре вложено свыше 200 млн манатов

В промышленный парк "Экономическая зона долины Араз" (Джебраильский район, Восточный Зангезур) и Агдамский промышленный парк (Карабах) до сих пор инвестировано свыше 200 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Казымлы.

По его словам, в этих промпарках зарегистрированы 50 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 7 нерезидентов, создано более 1000 постоянных рабочих мест.