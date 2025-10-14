В промпарки в Карабахе и Восточном Зангезуре вложено свыше 200 млн манатов
Промышленность
- 14 октября, 2025
- 16:48
В промышленный парк "Экономическая зона долины Араз" (Джебраильский район, Восточный Зангезур) и Агдамский промышленный парк (Карабах) до сих пор инвестировано свыше 200 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Казымлы.
По его словам, в этих промпарках зарегистрированы 50 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 7 нерезидентов, создано более 1000 постоянных рабочих мест.
