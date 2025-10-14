Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Промышленность
    • 14 октября, 2025
    • 16:48
    В промпарки в Карабахе и Восточном Зангезуре вложено свыше 200 млн манатов

    В промышленный парк "Экономическая зона долины Араз" (Джебраильский район, Восточный Зангезур) и Агдамский промышленный парк (Карабах) до сих пор инвестировано свыше 200 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Казымлы.

    По его словам, в этих промпарках зарегистрированы 50 субъектов предпринимательства в качестве резидентов и 7 нерезидентов, создано более 1000 постоянных рабочих мест.

    Ağdam və "Araz Vadisi" sənaye parklarına investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    Лента новостей