​В Азербайджане построят завод по переработке резиновых отходов

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) планирует сдать в эксплуатацию предприятие по утилизации и повторной переработке резиновых отходов.

Об этом Report сказал ректор АГУНП профессор Мустафа Бабанлы.

По его словам, сейчас перед миром стоит проблема утилизации имеющихся отходов: "Наш университет специализируется в том числе и в этой области. Одна из этих проблем - резиновые отходы".

М.Бабанлы отметил, что на данный момент в стране имеется 1,5 млн автомобилей: "У каждого из этих автомобилей есть 4, 6 или 8 колес. Срок службы этих шин истекает. Если каждый автомобиль будет отдавать на утилизацию хотя бы одну шину в год, это означает утилизацию 1,5 млн шин. Это огромная экологическая проблема".

"АГУНП уже разработал новую технологию вторичной переработки. Первое направление связано с производством резиновых покрытий для спортивных площадок, второе с производством сорбентов, а третье – резиновых прокладок. Полагаю, что наше предприятие будет сдано в эксплуатацию в короткие сроки", - сказал он.