В Азербайджане за первое полугодие произведено промпродукции на 32 млрд манатов

В январе-июне этого года промышленные предприятия Азербайджана и частные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели продукции на 31,5 млрд манатов.

В январе-июне этого года промышленные предприятия Азербайджана и частные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели продукции на 31,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе выросло на 0,3%, а в ненефтегазовом - на 7,4%.

65% промышленной продукции произведено в горнодобывающем, 29,2% - в перерабатывающем, 4,9% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4,9%, добыча товарного газа выросла на 5,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства снизились на 1,9%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 6,2%.