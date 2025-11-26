В Азербайджане вводится госпошлина за выдачу свидетельства резидента промквартала

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Типовое положение о промышленных кварталах", утвержденное постановлением от 13 мая 2015 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, за выдачу свидетельства о регистрации резидента промышленного квартала теперь будет взиматься государственная пошлина в размере, установленном законом "О государственной пошлине".