В Азербайджане впервые в судостроении будут использованы отечественные кабели

Впервые в Азербайджане в судостроении будут использоваться кабели, производимые резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО STP Global Cable, входящего в ООО “Сумгайытский парк технологий” (STP).
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
Согласно информации, между ООО "Бакинский судостроительный завод", резидентом Гарадагского промышленного парка, и STP подписан договор о сотрудничестве.
На первоначальном этапе судостроительный завод будет закупать у STP Global Cable кабели с различными параметрами и сертификатами.