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В Азербайджане впервые в судостроении будут использованы отечественные кабели

В Азербайджане впервые в судостроении будут использованы отечественные кабели Впервые в Азербайджане в судостроении будут использоваться кабели, производимые резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО STP Global Cable, входящего в ООО “Сумгайытский парк технологий” (STP)
Промышленность
8 мая 2023 г. 11:04
В Азербайджане впервые в судостроении будут использованы отечественные кабели

Впервые в Азербайджане в судостроении будут использоваться кабели, производимые резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО STP Global Cable, входящего в ООО “Сумгайытский парк технологий” (STP).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, между ООО "Бакинский судостроительный завод", резидентом Гарадагского промышленного парка, и STP подписан договор о сотрудничестве.

На первоначальном этапе судостроительный завод будет закупать у STP Global Cable кабели с различными параметрами и сертификатами.

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