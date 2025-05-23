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В Азербайджане впервые начато производство узлов учета газа

В Азербайджане впервые начато производство узлов учета газа На Гянджинском приборостроительном заводе впервые в Азербайджане запущен процесс производства узлов учета газа (УУГ) для газораспределительных сетей.
Промышленность
23 мая 2025 г. 10:55
В Азербайджане впервые начато производство узлов учета газа

На Гянджинском приборостроительном заводе впервые в Азербайджане запущен процесс производства узлов учета газа (УУГ) для газораспределительных сетей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главного инженера завода Васиф Рагимов в заявлении журналистам в рамках медиатура на Гянджинский приборостроительный завод, организованного Производственным объединением "Азеригаз" SOCAR.

"В короткие сроки были построены новые производственные цеха, а также установлено современное технологическое оборудование. Созданы участки по механической обработке, сборке и тестированию деталей газовых счетчиков. На заводе осуществляется подготовка специалистов, которые будут задействованы в данной сфере", - отметил он.

Рагимов добавил, что в настоящее время на Гянджинском приборостроительном заводе работают 250-270 человек, и ежегодно производится около 500 тысяч газовых счетчиков.

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