​В Азербайджане в этом году начнет деятельность первый промышленный квартал

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Первый промышленный квартал, который будет создан в Азербайджане, планирует начать деятельность в конце 2015 года. Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам исполнительный директор Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) Ровшан Наджаф.

Отметим, что глава государства вчера соответствующим распоряжением поручил АИК создание Нефтчалинского промышленного квартала.

Руководитель АИК отметил, что в соответствии с распоряжением АИК начинает деятельность в этом направлении. Нефтчалинский промышленный квартал будет создан на территории площадью в 10 гектаров. За короткий срок будут начаты работы по проектированию, созданию инфраструктуры промышленного квартала. До конца этого года планируется завершение первой фазы работ, то есть создание необходимой инфраструктуры, производственных площадей, начало деятельности промышленных предприятий, которые будут сданы в аренду предпринимателям.